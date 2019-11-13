РИАМО - 13 ноя. Градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта в отношении территории на улице Молодогвардейской, земельный участок будет продан на аукционе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«По указанному адресу инвестор планировал строительство спортивного объекта площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров. Договор аренды земельного участка (ДАЗУ) был оформлен в 2013 году», - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что в настоящее время участок свободен, строительство объекта на нем не было начато. Разрешение на строительство инвестору не выдавалось.

Она добавила, что ГЗК согласилась с расторжением ДАЗУ в одностороннем порядке путем направления арендатору земельного участка соответствующего уведомления.

В дальнейшем земельный участок по адресу: улица Молодогвардейская, владение 4-6 (ЗАО), площадью 0,27 гектара планируется выставить на торги.