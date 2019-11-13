РИАМО - 13 ноя. Лайнер Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в среду должен был совершить рейс Москва - Екатеринбург, самолет вернулся в аэропорт Домодедово сразу после вылета, сообщает РЕН ТВ.

«По предварительным данным, такое решение было принято из-за отказа навигационной системы», - говорится в сообщении.

Аварийная посадка рейса прошла благополучно. На борту самолета находились 75 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате аварийной посадки пострадавших нет.