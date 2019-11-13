РИАМО - 13 ноя. По итогам конкурсов по программе «Старт», который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, было поддержано девять заявок от ученых Подмосковья на сумму 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Финансовая поддержка, оказанная фондом, предоставляется существующим малым инновационным предприятиям, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

«По программе «Старт-1» от Московской области было подано 65 заявок из них семь заявок на общую сумму 14 миллионов рублей рекомендовано к финансированию по направлениям: «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Цифровые технологии», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что также по программе «Старт–Цифровые платформы» от Подмосковья было подано 14 заявок из них две заявки на общую сумму 6 миллионов рублей рекомендовали к финансированию.

Гранты выделяются физлицам – победителям конкурса. Они должны зарегистрировать юридическое лицо, с которым заключается договор на предоставление финансирования.

Поддержка оказывается малым инновационным предприятиям в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии в денежной форме на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере до 10 миллионов рублей в зависимости от программы на срок 12 месяцев.