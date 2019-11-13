РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 ноя. В ходе проверки газового оборудования в квартирах жилых домов в Подольске отключили две газовые колонки и плиту из-за выявленных нарушений, сообщается в Instagram-аккаунте комитета ЖКХ администрации округа.

Проверка внутриквартирного газового оборудования прошла в девяти квартирах домов на улице Орджоникидзе и Гулевском проезде в среду.

«Из-за допущенных нарушений, которые не могли быть устранены в ходе проведения проверки, сотрудниками АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» были отключены две газовые колонки и одна газовая плита. Подача газа будет возобновлена после устранения допущенных нарушений», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что жителям в ходе проверки также напомнили правила пользования внутриквартирным газовым оборудованием.