РИАМО - 13 ноя. Число выступлений в новом сезоне проекта «Музыка в метро» увеличилось в 1,5 раза, с начала года в подземке уже прошло более 10 тысяч концертов, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Если в прошлом сезоне к ноябрю в метро состоялось порядка 7 тысяч выступлений, то в 2019 году за этот же период в метрополитене прошло более 10 тысяч живых концертов. В новом сезоне для пассажиров выступили Zivert, Мот, Natan, MARUV, Звонкий, Ирина Нельсон, Дана Соколова, Андрей Гризли, Максим Свобода, Дмитрий Карташов, группа Cream Soda, шоу барабанщиков Vasiliev Groove», - говорится в сообщении.

Количество концертов выросло из-за увеличения числа участников и появления новых мест для выступлений. Так, в текущем году было открыто две новые локации для выступлений вне метро: в павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала и на Даниловском рынке, где музыканты выступают в теплое время года.

Кроме того, летом участники проекта «Музыка в метро» приняли участие в Международном фестивале уличной музыки в Ереване.

«Музыка в метро» — проект, созданный метрополитеном совместно со столичным департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Первые площадки появились в 2016 году.

За все время существования проекта количество площадок для музыкантов в подземке увеличилось в 11 раз.