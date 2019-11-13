РИАМО - 13 ноя. В столичном «Доме на Брестской» обсудят вопросы освещения, как элемента комфортной городской среды, в рамках высевки «Neon-night: Свет как элемент комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Москва является одним из самых северных мегаполисов мира, и малая длительность светового дня в осенне-зимний период заставляет городские власти внимательно изучать лучшие мировые практики в области применения светотехники, чтобы сделать городскую среду комфортной в этот период», - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, данный и другие вопросы обсудят на выставке «Neon-night: Свет как элемент комфортной городской среды». Мероприятие откроется 14 ноября в информационно-аналитическом центре столичного Стройкомплекса в «Доме на Брестской».

Он пояснил, что с помощью света можно подчеркнуть достоинства пространства, создать что-то новое на «старой» площадке.

«Участники конференции обсудят градостроительные аспекты применения светотехники, ее всесезонность, новые направления и примеры необычного применения светотехники, а также другие темы», - отметил Левкин.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов добавил, что в современном мире свет воспринимается как коммуникация. В данном направлении работают строители, дизайнеры, IT-специалисты, урбанисты и психологи, ведь свет может влиять на человека как положительно, так и отрицательно.

Как уточнили организаторы выставки, на конференции все станут участниками необычного краш-теста. В интерактивной зоне любой желающий сможет попытаться утопить, разбить молотком или заморозить современные световые гирлянды.

Участие в конференции – бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.