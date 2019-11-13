РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 ноя. Пациентов городской клинической больницы города Мытищи проверили на болезнь Фабри, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«В отделении экстракорпоральной детоксикации и гемодиализа Мытищинской ГКБ совместно с центром орфанных заболеваний МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского прошло скрининговое исследование крови пациентов, находящихся на программном гемодиализе, на редкое наследственное заболевание – болезнь Фабри. Среди пациентов МГКБ данное заболевание не выявлено», – говорится в сообщении.

Болезнь Фабри – прогрессирующее и угрожающее жизни заболевание; запаздывающие диагностика и лечение могут приводить к существенным клиническим последствиям, вплоть до преждевременной смерти мужчин и женщин. Своевременная диагностика позволяет скорректировать лечение у пациентов на диализе, а также избежать задержки выявления других больных родственников, у которых диагноз еще не установлен и которым может требоваться лечение.

Проведение данного исследования у пациентов, находящихся на диализе, согласно данным, показало высокую распространенность болезни Фабри по сравнению с фоновой частотой заболевания в общей популяции.