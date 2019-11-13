РИАМО - 13 ноя. Пятнадцать спортсменов из подмосковных Балашихи, Краснознаменска, Люберец и Электростали вошли в основные составы взрослой, юношеской и юниорской сборных России по тхэквондо МФТ и уже в апреле 2020 года будут защищать честь страны и региона на чемпионате и первенстве Европы в Словении.

Команда Московской области по тхэквондо МФТ является одним из лидеров в стране в данном виде спорта. Благодаря подмосковным спортсменам, завоевавшим в 2018 году семь медалей первенства Европы по тхэквондо МФТ, Россия впервые в истории заняла первое общекомандное место.

В 2019 году два спортсмена из Московской области – Андрей Качевский и Анна Рафальская - стали чемпионами мира среди юниоров в Германии, принеся в копилку сборной две золотых медали из четырех. Рафальская в октябре 2019 года выиграла золото чемпионата и первенства Европы 2019 года в Боснии и Герцеговине.

С 7 по 10 октября в подмосковном Одинцове прошел главный турнир страны по тхэквондо – чемпионат и первенство России, по итогам которого будет сформирована национальная сборная на 2020 год. Подмосковье в ней представят 15 спортсменов.

«Чемпионат и первенство России – соревнования, где встречаются лучшие представители своих регионов, каждый участник – уже лидер, прошедший серьезный отборочный путь. Самыми яркими стали выступления именитых спортсменов нашей команды», - сказал Заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, тренер балашихинской команды Дмитрий Яковлев.

С достойным выступлением подмосковных спортсменов поздравил президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук.

«24 медали чемпионата и первенства России – это только начало. Впереди спортсменов Московской области ждет подготовка к чемпионату и первенству Европы, которые пройдут в апреле в Словении. Наша команда настроена решительно. Тхэквондо МФТ в Московской области развивается стремительно. Перед нами стоит важная задача – создать качественные условия для развития детско-юношеского спорта в каждом муниципалитете региона. Впереди у нас много работы и, надеюсь, много блестящих побед», - сказал Менчук.