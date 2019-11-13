РИАМО - 13 ноя. Перед запуском первых маршрутов Московских центральных диаметров почти 5 тысяч сотрудников столичного транспортного комплекса прошли курс переобучения, планируется, что всего курс пройдут более 5,6 тысячи сотрудников и 146 групп, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Обучение к запуску МЦД прошли кассиры Московского метрополитена, сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), консультанты стоек «Живое общение», сотрудники Ситуационного центра и склада забытых вещей, работники ГУП «Мосгортранс», кассиры и контролеры АО «Центральная ППК», сотрудники ГКУ «Организатор перевозок».

«Сейчас обучение успешно завершили уже 4930 сотрудников транспортного комплекса. В ходе специального курса обучения сотрудникам, которые после запуска МЦД будут взаимодействовать с пассажирами диаметров, рассказывают о маршрутах МЦД-1 и МЦД-2, системе оплаты проезда и тарифах, о пересадках и о том, как ориентироваться в обновленной навигации», - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Обучение сотрудников транспортного комплекса проводится на базе Учебно-производственного центра Московского метрополитена. Планируется, что всего курс пройдут более 5,6 тысячи сотрудников и 146 групп.

С запуском МЦД штат также ждет расширение. Например, штат Центра обеспечения мобильности пассажиров пополнится более чем на 300 человек. Они будут сопровождать маломобильных граждан на протяжении всего маршрута от метро и до любой станции диаметров.

Московские центральные диаметры — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. Планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.