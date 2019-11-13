РИАМО - 13 ноя. В рамках проекта «Активный гражданин» открылось новое голосование на тему возведения хордовых магистралей, москвичам предлагают оценить проект строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Голосование включает пять вопросов. Сначала «активные граждане» выскажут свое мнение по поводу строительства хорд. В ответе на второй вопрос горожанам нужно указать, каким видом транспорта они пользуются. <…> Далее москвичи расскажут, планируют ли они пользоваться новыми магистралями во время поездок на личном авто, такси или общественном транспорте», - говорится в сообщении.

В четвертом вопросе участникам голосования придется фразу «В результате строительства хордовых магистралей транспортная ситуация…». Предлагаются следующие варианты ответа: «Значительно улучшится», «Улучшится, но радикальных изменений не произойдет», «Не изменится», или выбрать «Затрудняюсь ответить». Итоговым стал вопрос о том, часто ли москвичи бывают в районах прохождения новой линии.

«Новые хордовые магистрали – Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокады – свяжут районы города и разгрузят Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали», – отмечается в материале.

Эксперты уверены, что систем хордовых магистралей на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая. Она позволит снизить перепробег транспорта и количество вредных выбросов в атмосферу.