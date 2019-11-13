РИАМО - 13 ноя. В 2019 году на объектах капитального строительства в Москве было зафиксировано 40 пожаров, в результате которых пострадал один человек, в 19 случаях загорелись строительные материалы и мусор внутри зданий, сообщил в среду журналистам начальник управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николай Беляев.

«С начала 2019 года на объектах капитального строительства, поднадзорных Мосгосстройнадзору, произошло 40 пожаров, в которых пострадал один человек, погибших не было. За аналогичный период 2018 года при пожаре погибло два человека, еще двое пострадало. Таким образом, количество пострадавших при пожарах снизилось», - сказал Беляев.

Он добавил, что в 19 случаях загорелись строительные материалы и мусор внутри зданий, 15 пожаров произошло в отдельно стоящих бытовых помещениях, а также было несколько возгораний техники и оборудования.

«Анализ причин пожаров показывает, что наибольшее число пожаров происходит в результате аварийного режима работы электросети – 16 случаев – и неосторожного обращения с огнем – 11. Среди других причин: нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – девять случаев, неисправность электрооборудования – четыре», - добавил Беляев.

По его словам, за прошедший период 2019 года специалисты управления пожарного надзора приняли участие более чем в 3,4 тысячи проверок строительных объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В отношении нарушителей возбуждено 664 дела об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 30 миллионов рублей.