РИАМО - 13 ноя. Картой москвича на протяжении 18 лет пользуются миллионы жители столицы от школьников до пенсионеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Карта москвича – это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и служит персональным электронным ключом к городской инфраструктуре.

«С каждым годом все больше возможностей. Сейчас картой москвича пользуются 5 миллионов горожан», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что изначально картой пользовались только льготники и получали по ней соцвыплаты и пособия. На сегодня опций стало в разы больше. Москвичи получили льготный и бесплатный проезд по столице и даже области, скидки на товары и услуги. По карте можно совершать платежи, например, оплатить услуги ЖКХ или записаться на прием к врачу.

Также на карту можно записать социальный сертификат. Это электронный купон на приобретение определенных товаров магазине. Снять деньги с него нельзя, только расплачиваться за покупки. Один балл сертификата равен одному рублю. Сертификаты бывают трех видов: продуктовый, социальный (на товары длительного пользования) и детский.



Карту могут оформить школьники, студенты, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, ветераны, военнослужащие, почетные доноры и другие категории граждан.