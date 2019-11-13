РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Во Дворце молодежи Подольска 15 ноября молодым жителям округа расскажут о том, как открыть собственный бизнес и зарегистрировать его, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 15 ноября, в 13:00 во Дворце молодежи Подольска пройдет лекция «Молодой предприниматель Подольска», на которой участникам расскажут о том, как стать предпринимателем, а также о самозанятости и регистрации своего бизнеса. Помимо этого, на лекции поделятся опытом, полученным на областном мероприятии в правительстве Московской области «Стартап- 2019»», – говорится в сообщении.

Образовательный формат мероприятия призван помочь молодым людям открыть в будущем свое дело. На лекцию приглашаются все желающие. Проходить она будет по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 11/1.