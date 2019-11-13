РИАМО - 13 ноя. За последние три года в столице смертность на строительных площадках сократилась на 37%, а травматизм уменьшился на 30%, сообщила журналистам в среду начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталия Киселева.

«Я могу констатировать, что за три года показатель травматизма снизился на 30%, смертность снизилась на 37%. Например, в 2017 году у нас было зафиксировано 70 несчастных случаев, из них со смертельным исходом – 35, в этом году таких случаев было 50, из них со смертельным исходом – 22», - сказала Киселева.

Она добавила, что 60% от общего числа несчастных случаев связаны с падением работников с высоты.