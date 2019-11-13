РИАМО - 13 ноя. В новой Москве от действий неизвестного злоумышленника, который облил серной кислотой дверь в подъезд жилого дома в Радужном проезде, пострадала консьержка, ей оказали медицинскую помощь, поврежденный домофон подлежит замене, сообщила РИАМО жительница дома Ирина Громова.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что в городе Московский ТиНАО неизвестный мужчина поливал домофоны и ручки подъездных дверей едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой. Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве уточнил, что о подобном инциденте заявил только один человек, массовых жалоб на «кислотного маньяка» не поступало.

«Ситуация произошла с консьержкой. Она мне рассказала, что после того, как по видеокамере увидела человека, который что-то льет на дверь, вышла на улицу, увидела на двери какую-то жидкость и начала ее вытирать, после чего у нее руки начали гореть и пошло покраснение. Мы вызвали скорую, полицию, МЧС, чтобы разобраться, что эта за кислота. Они провели лабораторное исследование и определили, что это серная кислота», - сказала Громова.

По ее словам, врачи прописали пострадавшей ряд лекарств, а также сделали укол, после которого покраснение на руках уменьшилось. Консьержка отказалась от госпитализации, в том числе и из-за того, что серная кислота повредила домофон, оставив дверь в подъезд открытой.

Как подчеркнула местная жительница, если бы консьержка так оперативно не отреагировала на действия незнакомца, то, возможно, пострадавших было бы больше.

«Это первый случай, про другие я не слышала, но по камерам было видно, что у него этой серной кислоты еще было очень много, а куда он ее понес, непонятно. У меня есть заявление как от жительницы дома, также консьержка написала заявление в тот же день. Более того, заявление написала управляющая компания, так как они обслуживают наш дом, в частности, домофон, который сломался», - заключила собеседница агентства.