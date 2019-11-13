РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 ноя. ГКУ МО «Мособллес» вручило администрации городского округа Мытищи благодарственное письмо за успешное проведение акции «Наш лес – Посади свое дерево», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция «Наш лес – Посади свое дерево» прошла в Мытищах 21 сентября 2019 года.

«ГКУ МО «Мособллес» отметило администрацию городского округа Мытищи благодарственным письмом «За большой вклад в становление лесов в Подмосковье, профессиональный подход и креативность создания рабочего и праздничного настроения жителей и общественности при организации и проведении акции «Наш лес. Посади свое дерево», – говорится в сообщении.

Традиционно участниками акции становятся семьи с детьми и молодежь. Учитывая этот факт, к проведению осенней акции «Наш Лес – Посади свое дерево», сотрудниками контрольного управления администрации городского округа Мытищи был подготовлен экологический праздник: концертная программа, мастер-классы, тематические фотозоны с тантамареской и настоящее «Чаепитие в Мытищах» с самоварами.

Впервые в рамках акции были организованы экологические мастер-классы для детей, на которых каждый под присмотром педагогов мог создать памятный сувенир из природных материалов и вторсырья. Далее располагались уютные фотозоны – творческая задумка мытищинских экологов на тему леса и осени, созданная из сена, поленьев и урожая местных фермеров.

Большим успехом у всех без исключения пользовалась тантамареска с официальным изображением акции «Наш Лес – Посади свое дерево» и зона «Чаепитие в Мытищах» с золочеными самоварами, дымящими на лесных шишках. Параллельно не утихала музыка со сцены, на которой выступали творческие коллективы «РДК Пироговский».