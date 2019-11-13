РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Делегации из Реутова и Богородского городского округа посетят Люберцы в рамках реализации проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Тринадцатого ноября в рамках реализации проекта «Активное долголетие» делегации городских округов Реутов и Богородский посетят городской округ Люберцы. Представители старшего поколения познакомятся со знаковыми местами Люберец», – говорится в сообщении.

В рамках экскурсии они посетят храм Преображения Господня, музей Юрия Гагарина и «Музейно-выставочный комплекс».

«Люберецкие пенсионеры в свою очередь посетят городской округ Дмитров, где их также ждет насыщенная культурная программа», – отмечается в сообщении.

Проект «Активное долголетие» реализуется на территории Московской области в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также ездить на экскурсии.