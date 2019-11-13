РИАМО - 13 ноя. На территории возле столичных новостроек в 2019 году посадили свыше 10 тысяч деревьев и более 215 тысяч кустарников, также не подтвердилась ни одна жалоба на вырубку деревьев при строительстве, сообщила журналистам в среду начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталия Киселева.

«Специалисты отдела экологического надзора пристальное внимание уделяют выполнению работ по озеленению и благоустройству после завершения строительства. В этом году на территории новостроек высажено более 10 тысяч деревьев, более 215 тысяч кустарников, устроено 187 гектаров газонов и более 55 тысяч квадратных метров цветников», - сказала Киселева.

Она отметила, что в экологический надзор с начала года поступило более 500 обращений москвичей о нарушении экологических требований, в том числе о вырубке деревьев при строительстве, но ни одна из этих жалоб не подтвердилась.