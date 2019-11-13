РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 ноя. На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» с 4 по 10 ноября зарегистрировали 117 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с материальным ущербом и две аварии с пострадавшими, сообщается на сайте администрации городского округа.

«6 ноября в 19:00 водитель, двигаясь на автомашине Subaru Outback по улице Центральной в деревне Афанасово, в районе дома №18 совершил наезд на пешехода 1954 года рождения. Он находился на середине проезжей части, был с признаками алкогольного опьянения, в темной одежде и без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован», – говорится в сообщении.

Девятого ноября водитель на автомашине Mitsubishi Outlander сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу по улице Воровского, напротив дома №1. В результате ДТП 81-летнюю женщину с серьезными травмами отправили в больницу.

Во избежание наездов на пешеходов водителям транспортных средств следует заранее снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, не превышать скоростной режим в городе и строго выполнять требования сигналов светофора, дорожных знаков и разметки.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе проезжей части, не выходить на дорогу, не убедившись, что переход будет безопасным.