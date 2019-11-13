РИАМО - 13 ноя. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на авиакомпанию «Аэрофлот» из-за истории с толстым котом и его хозяином, которых не пустили на рейс в Шереметьеве, пользователи критикуют позицию перевозчика, а некоторые компании решили использовать эту историю для своего продвижения.

Ранее пассажир Михаил Галин пожаловался, что в Латвии его кота пустили в салон самолета, но в Шереметьеве при регистрации рейса «Аэрофлота» во Владивосток сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы веса: животное весило 10 килограммов вместо положенных восьми. Тогда мужчине отказали в регистрации и предложили сдать питомца в багаж. Однако пассажир смог преодолеть препятствие, подменив кота на взвешивании, а в салон взял своего питомца. После огласки истории «Аэрофлот» лишил Галина всех накопленных бонусов и исключил его из программы лояльности.

Пользователи соцсетей поддержали Галина и его кота Виктора. Некоторые начали публиковать фотографии своих упитанных питомцев, а другие стали писать стихи в поддержку кота.

«Аэрофлот» кота обидел, ваш Витя толстый, говорят, хозяина лишили милей, май гат», — написала Людмила Меновщикова в Facebook.

В комментариях к рассказу Галина о полете с котом многие выразили поддержку хозяину животного, некоторые заявили о восхищении его поступком.

«А сколько надо весить пассажиру, чтобы лететь в багажном отделении?» — задался вопросом в комментариях в Facebook Евгений Жегалов.

Другие владельцы упитанных питомцев также поддержали кота Виктора. Многие использовали хештег #БроНеБагаж.

«Виктор! Одуванчик с тобой!» — написала в Instagram Валентина Красных, опубликовав фотографию своего кота с подписью «Я/мы Виктор».

Многие пользователи также публиковали посты с подписями «Я/мы толстый кот».

Большое количество пользователей отметили, что «Аэрофлот» своей реакцией на эту историю только ухудшил репутацию. В Сети появилось множество мемов на эту тему.

«У «Аэрофлота» был миллион вариантов отыграть ситуацию в нормальном ключе и даже заработать на этом, но, как всегда, людоеды выбрали самый плохой», — раскритиковал позицию компании в Facebook Дмитрий Юров.

По-своему поддержали кота и некоторые компании, использовав историю для своего продвижения.

«Аэрофлот» — российские авиалинии, разделяйте мусор, а не котов и их хозяев!» — призвал в Facebook Российский экологический оператор.

Некоторые компании отреагировали на историю отметив, что они всегда рады предоставить услуги и толстым котам, и их хозяевам. Так, «Ситимобил» предложил вернуть Галину мили «Аэрофлота» поездками на такси.

В то же время некоторые пользователи раскритиковали позицию Галина. Одни отметили, что у упитанного кота могут быть проблемы со здоровьем. Другие обратили внимание на то, что правила авиакомпании могут быть продиктованы соображениями безопасности. Третьи пожаловались, что Галин, рассказав о подмене кота, лишил других хозяев животных использовать тот же метод.

«Позволю не согласиться. К перевозке животных строго стали подходить до моей публикации. Именно с этим мне пришлось столкнуться. Это и послужило поводом для заметки», — рассказал хозяин кота Виктора.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов написал в «ВКонтакте», что направил депутатский запрос гендиректору ПАО «Аэрофлот» Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные бонусные мили Галину. Кроме того, Бурматов заметил, что необходимо пересмотреть правила провозки питомцев в сторону их большей гибкости.

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