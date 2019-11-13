РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил с 90-летним юбилеем жительницу округа Валентину Коновалову, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«От имени президента России, губернатора Московской области, партии «Единая Россия» поздравляю вас с 90-летним юбилеем! Вам выпало немало испытаний, непростая судьба, но все вы вынесли достойно. От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, долголетия, любви и заботы родных и близких! Спасибо за ваш труд! Спасибо за ваш подвиг!» – сказал Ружицкий.

Он вручил Валентине Ильиничне цветы, подарки и поздравительные адреса.

Валентина Ильинична родилась в деревне Петроселки Верхнелюбажского района Курской области. В Люберцах живет с 1936 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет. Вместе со сверстниками девочка работала на полях в Зенине, в Бронницах, на овощебазе, разгружала вагоны на железнодорожной станции Люберцы-1. После школы Валентина Ильинична пошла работать. Ее трудовой стаж насчитывает 55 лет.