РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Более 12 тонн старых книг, бумаги и газет собрали в городском округе Люберцы по итогам экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево!», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Акция прошла 12 ноября, итоги подвели в среду.

«На главной площадке проведения акции – в Центральном парке Люберец – нам удалось собрать порядка 5 тонн макулатуры. Здесь устроили большой экологический праздник с угощениями, мастер-классами и подарками. Всего же в округе участники акции собрали более 12 тонн старых бумажных изделий, картона, газет», – сказал Ружицкий.

В акции участвовали около 300 жителей округа, учащиеся школ, сотрудники учреждений культуры, здравоохранения и спорта, представители общественных организаций.

Ружицкий уточнил, что на центральной площадке регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» и детская библиотека «Бригантина» провели мастер-классы для юных участников экомарафона. Детей развлекали и ростовые куклы. Также для всех пришедших на главную площадку организовали горячий чай с угощениями.

За собранную во время акции макулатуру городскому округу начислят экобаллы. Их можно будет обменять на призовые саженцы, которые вручат самым активным участникам экомарафона.