РИАМО – 13 ноя. Легендарный американский сериал «Друзья» может получить продолжение, в котором будет участвовать весь старый состав ситкома, сообщает Федеральное агентство новостей.
Стриминговый сервис HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках специального эпизода сериала «Друзья», который впервые вышел на экраны 25 лет назад.
«В случае успеха в переговорах о продолжении съемок «Друзей» на экраны вернется весь звездный состав – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер», – отмечается в материале.
К съемкам продолжения также могут вернуться создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман.
Примечательно, что слухи о продолжении сериала ходят по Сети уже несколько лет.
Комедийный ситком «Друзья» признан одним из лучших в истории телевидения США. Впервые он вышел на экраны в 1994 году и шел в течение 10 лет. Проект получил шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Кто ты из сериала «Друзья»?
9 вопросов | Пройден 401 раз
Популярному комедийному сериалу 25 лет. Сможешь ли ты узнать себя в одном из его героев?
Кто ты из сериала «Друзья»? (1/9)
Тебя только что бросил любимый человек, на улице дождь, а в душе тоска, твои действия:
Буду громко рыдать в подушку, а потом отправлюсь с подругой в кафе
Возьму гитару и начну сочинять любовную балладу
Разве меня кто-то бросил?
Тут же отправлюсь на вечеринку и закручу роман с кем-нибудь еще
Всегда знал, что лучший ответ на признание в любви - «Вот дерьмо»
Напьюсь и начну жизнь заново
Кто ты из сериала «Друзья»? (2/9)
К тебе внезапно нагрянули гости. О чем ты подумал, увидев их на пороге?
Они устроят мне беспорядок! О, мой ковер...
Будем всю ночь танцевать и веселиться!
Закажем вегетарианскую пиццу, потом я сыграю на гитаре. А вон тот мальчик симпатичный…
Надо пригласить еще знакомых девчонок!
Надеюсь, они со своими пончиками
Я их не приглашал. Но, кажется, у меня еще остались две дешевых бутылки шампанского
Кто ты из сериала «Друзья»? (3/9)
Твою девушку (парня) коллега пригласил на деловой обед. Твое отношение к ситуации.
Не верю, что они просто друзья…
В последнее время он стал таким занудой, пусть идет
Ему не нравится, как я готовлю?
Интересно, они заказали пиццу или сэндвич?
Кажется, сегодня кто-то сэкономит на ужине…
Кто ты из сериала «Друзья»? (4/9)
Ты выиграл в лотерею крупную сумму денег. Как потратишь?
Поделюсь с бездомными или перечислю Гринпис
Куплю дом и мне не придется искать работу
Кто ты из сериала «Друзья»? (5/9)
С друзьями вы отправились на пикник. Какую роль ты отводишь там себе?
Рассказываю какие-нибудь интересные факты, умничаю
Отвечаю за закуски и контролирую процесс
Слоняюсь без дела, всем мешаю
Кто ты из сериала «Друзья»? (6/9)
Как ты поведешь себя в конфликтной ситуации?
До последнего буду стоять на своем, даже если не прав
Придумаю невероятные аргументы в свою пользу
Никогда ни с кем не ссорюсь
Если нужно - могу приврать. А что такого?
Кто ты из сериала «Друзья»? (7/9)
Тебе предлагают выпить стакан шоколадного молока:
Только в стакане с розовой трубочкой
Кто ты из сериала «Друзья»? (8/9)
Сколько братьев и сестер ты хотел бы иметь?
Две сестры – это нормально
У меня сестра-близнец и сводный брат – почему нет?
Не представляю, как можно с кем-то ужиться
Семь сестер – то, что надо
Кто ты из сериала «Друзья»? (9/9)
Иногда мы все способны на безумства. А на что способен ты?
Напиться и выйти замуж в Лас-Вегасе, а еще набить тату в виде сердечка на бедре
Стать суррогатной матерью и родить тройняшек сводному брату
Съесть индейку за один присест
Быть верным любимой девушке
За год сбросить половину веса
Получить докторскую степень и стать профессором в университете
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