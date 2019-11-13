РИАМО – 13 ноя. Легендарный американский сериал «Друзья» может получить продолжение, в котором будет участвовать весь старый состав ситкома, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стриминговый сервис HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках специального эпизода сериала «Друзья», который впервые вышел на экраны 25 лет назад.

«В случае успеха в переговорах о продолжении съемок «Друзей» на экраны вернется весь звездный состав – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер», – отмечается в материале.

К съемкам продолжения также могут вернуться создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Примечательно, что слухи о продолжении сериала ходят по Сети уже несколько лет.

Комедийный ситком «Друзья» признан одним из лучших в истории телевидения США. Впервые он вышел на экраны в 1994 году и шел в течение 10 лет. Проект получил шесть премий «Эмми» и «Золотой глобус».