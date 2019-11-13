РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В среду в подмосковном Подольске цветы и подарки вручили ветерану труда Вере Ненашевой, которая отметила свой 85-летний юбилей, сообщается на странице начальника территориального отдела администрации округа «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

В среду 85 лет со дня рождения отмечает ветеран труда, жительница поселка Кузнечики Вера Ненашева.

«Территориальный отдел «Дубровицкий» поздравил Ненашеву с юбилеем от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева, управления социальной защиты городского округа Подольск и администрации округа. Ветерану труда вручили цветы и подарки», – написал Боярко.