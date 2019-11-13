РИАМО - 13 ноя. Мосгосстройнадзор с начала 2019 года рассмотрел более 2 тысяч обращений от горожан, чаще всего москвичи жалуются на шум при строительстве объектов, сообщила журналистам в среду начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталия Киселева.

«Одним из приоритетных направления работы является рассмотрение обращений граждан. В 2019 году рассмотрено более 2 тысяч обращений. Как обычно, большая часть из них в связи с шумом в ходе проведения строительных работ. Большинство жалоб подтверждается», - сказала Киселева.

Она отметила, что при поступлении жалоб на шум или вибрацию к проверкам привлекаются специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору ГБУ «ЦЭИИС», которые проводят измерения уровней шума на границе с жилой застройкой. В случае превышения предельно допустимого уровня шума подрядчику и должностному лицу назначаются административные наказания в виде штрафов.

«В этом году у нас получено 254 отрицательных измерения, то есть превышен нормативный уровень шума. По всем этим измерениям приняты меры. И на сегодняшний день уже вынесено 184 постановления о наложении штрафов на сумму больше чем 45 миллионов рублей», - добавила Киселева.