РИАМО - 13 ноя. Неизвестный, угрожая ножом охраннику магазина в Басманном районе столицы, похитил две бутылки коньяка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Нижняя Красносельская.

«Неизвестный гражданин зашел в магазин и продемонстрировал охраннику на своем поясе чехол, в котором находился <…> нож, после чего вынес из заведения две бутылки коньяка и ушел», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.