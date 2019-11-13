РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Жители Люберец 14 ноября смогут задать вопросы по охране общественного порядка на приеме начальника полиции ГУ МВД России по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Четырнадцатого ноября в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет проводить прием граждан начальник полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин по вопросам, касающимся деятельности полиции. Он пройдет с 16:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Предварительная запись проходит по телефонам: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90. Прием пройдет по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.