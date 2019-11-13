РИАМО - 13 ноя. С начала нынешнего года специалисты Мосгосстройнадзора провели более 6 тысяч проверок объектов капитального строительства столицы и выписали штрафы на общую сумму более 40 миллионов рублей за санитарные и экологические нарушения, сообщила журналистам в среду начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталия Киселева.

«За истекший период этого года специалисты управления приняли участие в проверках более 6 тысяч раз. <…> Штрафов наложено за нарушения санитарных требований более чем на 12 миллионов рублей, за нарушения экологических требований более чем на 18 миллионов рублей и за нарушения при организации строительства более чем на 11 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом цифры все увеличились», - сказала Киселева.

Она отметила, что сотрудники отдела санитарно-эпидемиологического надзора уделяют внимание объектам социального назначения.

По ее словам, в этом году на особом контроле находились уникальные и знаковые объекты – бассейн «Лужники», парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, многофункциональный деловой центр «Москва-Сити», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», школа на 2,5 тысяч мест на территории завода имени Лихачева, первая очередь больницы в Коммунарке, ТПУ в Саларьеве, жилые дома по программе реновации, объекты дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.