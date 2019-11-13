РИАМО - 13 ноя. В Пушкинском городском округе сожгли партию сушеного базилика весом 8 килограммов, зараженного сорняком – повиликой, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ведомство поступила информация от столичного ООО «ТД Калинка» о результатах проведения федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») лабораторных исследований партии сушеного базилика (в индивидуальной розничной упаковке) из России, общий вес составлял 8 килограммов. Приправу планировали отправить в Республику Молдова.

«Согласно лабораторным исследованиям, в партии базилика сушеного выявлен карантинный объект – повилика (Cuscuta spp.). По факту выявления карантинного вредного объекта управлением юридическому лицу выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции», - говорится в сообщении.

ООО «ТД Калинка» приняло решение об уничтожении продукции, засоренной карантинным объектом. До уничтожения зараженная продукция хранилась в изолированном помещении.

В ноябре в присутствии представителя управления партия сушеного базилика сожжена на технической площадке, расположенной в Пушкинском городском округе Московской области.