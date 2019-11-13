РИАМО - 13 ноя. Выставку «Геометризмы. 1950–2010-е» открывают в Новой Третьяковке, на ней можно увидеть работы восьми художников разных поколений, которые проявляли интерес к геометрическому абстракционизму, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего на выставке представят более 130 работ — живописных, графических и скульптурных произведений. Дополнят авторские работы биографические справки и авторские цитаты.

«Посетители познакомятся с творчеством Владимира Адреенкова, Рубена Апресяна, Татьяны Баданиной, Алены Кирцовой, Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга, Александра Юликова и Валерия Юрлова. Художники относятся к разным поколениям, но объединяет их интерес к геометрическому абстракционизму», — отмечается в материале.

Геометрический абстракционизм — это течение авангардного искусства, которое в России зародилось еще в 1950-х годах. На выставке можно будет проследить его историю от самых истоков до наших дней.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.