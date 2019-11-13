РИАМО - 13 ноя. Следователи Солнечногорска возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух детей 11 и 12 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«11 ноября 2019 года утром в городском округе Солнечногорск двое детей 11 и 12 лет вышли из дома и пошли в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

До сих пор дети находятся в розыске. Об их пропаже заявила опекун ребят. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка на причастность к преступлению матери пропавших детей, которую суд ограничил в родительских правах.

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