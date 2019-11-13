РИАМО – 13 ноя. Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина накопила свыше 300 штрафов от ГИБДД за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения, сообщается на сайте kp.ru.

Заворотнюк подарила 76-летней Валентине Борисовне роскошный спорткар Porsche Panamera около 5 лет назад. Цена такого авто в минимальной комплектации начинается в среднем с 6,6 миллиона рублей.

«Дорогостоящая немецкая иномарка регулярно попадает в камеры видеонаблюдения с разнообразными нарушениями. То скорость превысит, то припаркуется в неположенном месте, то прокатится по выделенной полосе. <…> У мамы «прекрасной няни» скопилось уже 332 «письма счастья», и многие квитанции не оплачены», – говорится в сообщении.

Кроме Заворотнюк-старшей, автомобилем пользуются и другие члены семьи: раньше – сама Настя, затем ее муж – Петр Чернышев. Однако, согласно закону, оплачивать все нарушения придется матери актрисы. Ведь именно на нее зарегистрирована элитная иномарка.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней актрисы диагностировали рак мозга. Ее близкие сначала отказывались комментировать какую-либо информацию о состоянии Заворотнюк, однако затем подтвердили, что артистка действительно больна, опровергнув все слухи о ее тяжелом состоянии.