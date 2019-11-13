РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 ноя. До конца текущего года в микрорайоне Барыбино Домодедова капитально отремонтируют здание Многофункционального центра (МФЦ), сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«До конца этого года (2019 года – ред.) будет завершен капремонт здания МФЦ в микрорайоне Барыбино», – говорится в сообщении.

На данный момент в здании полностью заменены внутренние коммуникации, отремонтированы кровля и фасад. Сейчас здесь идет отделка внутренних помещений.