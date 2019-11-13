РИАМО - 13 ноя. Московский подросток отдал неизвестному аферисту 2,5 миллиона рублей, принадлежащих родителям, на «раскрутку» Telegram-канала, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 38-летняя женщина написала заявление в полицию о том, что неизвестный ввел в заблуждение ее несовершеннолетнего сына и присвоил деньги, которые хранились в сейфе.

«Подросток сообщил, что в августе 2019 года познакомился в мессенджере Telegram с неизвестным, который предложил ему создать свой канал и самостоятельно зарабатывать на нем. При этом он пояснил, что для запуска и рекламы канала необходимы деньги», – сказал собеседник агентства.

С сентября 2019 года 12-летний мальчик стал периодически передавать гражданину различные суммы, беря их из семейного сейфа. Деньги подросток передавал лично, а также переводил на банковскую карту. Общая сумма составила 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту мошенничества.