РИАМО - 13 ноя. В ближайшие дни в центральной России, в том числе в Подмосковье и Москве, будет необычно тепло, наступит так называемое зимнее бабье лето, мощное арктическое вторжение в регионе ожидается во второй половине следующей недели, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве, Твери, Туле и Рязани установилась аномально теплая погода – набухли почки, распустились фиалки и ромашки. Потепление вызвал субтропический антициклон. В ближайшие дни этот очаг высокого давления расширится, потоки на его периферии продолжат нести в Россию хорошо прогревшиеся воздушные массы.

«Так что жителей центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждет зимнее бабье лето. Например, в ближайшие дни в Москве существенные осадки маловероятны. А дневная температура, словно в середине весны, плюс 5 – 7 градусов. И лишь в воскресенье станет немного прохладнее», — говорится в сообщении.

Такая теплая погода может сохраниться до середины следующей недели. После этого начнется мощное арктическое вторжение. Из-за этого средняя температура будет почти на 4 градуса ниже нормы.

В конце ноября – начале декабря температура в центре России будет соответствовать климатической норме. Позже возможно опять серьезное потепление.