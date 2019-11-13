РИАМО - 13 ноя. На ВДНХ завершили работы по капитальному ремонту и перепланировке помещений строения 441, в котором разместится отдел полиции по обслуживанию территории выставки – УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента капительного ремонта столицы.

«Отдел полиции будет находиться в одноэтажном здании, которое было построено 65 лет назад. В ходе ремонта помещения перепланировали. Это позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников в рабочих кабинетах. В отремонтированном здании разместили класс службы и спортивный зал, а также комнату приема пищи», - говорится в сообщении.

Всего было отремонтировано 1,2 тысячи квадратных метров – выровнены и покрашены стены, в некоторых помещениях поклеены обои. Также было уложено новое напольное покрытие из керамогранитных плит площадью 887 квадратных метров. Произвели замену 64 оконных рам, оборудовали два окна для выдачи спецсредств и оружия, установили и заменили 68 наружных и внутренних дверей.

Фасад здания очистили от грязи, выполнили зачистку старого покрытия в местах вздутий, восстановили кирпичную кладку. Кроме того, фасад укрепили и обработали составом против плесени и грибка. Рабочие отремонтировали кровлю здания общей площадью 1481 квадратный метр.

В здании сделали актовый зал площадью 79 квадратных метров для проведения мероприятий. Здесь могут разместиться до 55 человек, а на стене зала появилась фреска с изображением главного исторического здания ГУ МВД России по Москве на Петровке, 38.

В здании разместили камеры для задержанных, оборудованные в соответствии с требованиями МВД России.

В рамках капремонта заменили инженерные коммуникации, обустроили системы видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, контроля управления доступа в помещения и автоматизированной пожарной сигнализации. Кроме того, выполнены работы, обеспечивающие свободный доступ маломобильных граждан.

«Также было проведено благоустройство территории, прилегающей к строению 441. Здесь сделали удобные подходы к зданию, обустроили парковку для служебного автотранспорта на 12 машино-мест, над которой сделали навес, защищающий от непогоды», - уточняется в материале.

Рядом с обновленным зданием обустроили площадку для воркаута площадью более 200 квадратных метров. В распоряжении сотрудников полиции скамья для пресса, тренажеры для прокачки грудных и ножных мышц, двойные брусья, турник и рама.