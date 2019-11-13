РИАМО - 13 ноя. На Change.org появилась петиция, в которой обозначено требование законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в самолет в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Петиция за отмену взвешивания животных в РФ появилась после истории с толстым котом. Она адресована в Совет Федерации, Госдуму, «Аэрофлот» и S7. В тексте говорится, что домашние животные должны иметь право перемещаться с хозяевами в комфортных условиях», - говорится в сообщении.

В петиции отмечается, что вес питомца не влияет на комфортный полет пассажиров. Влияют габариты и наличие аллергии.

«Какая разница, весит кот 8 или 10 килограммов, какая разница, весит бульдог 7 или 11 килограммов, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полет», - добавляется в материале.

Ранее в Facebook пассажир Михаил Галин пожаловался, что в Латвии его кота пустили в салон самолета, но в московском Шереметьеве при регистрации рейса «Аэрофлота» во Владивосток сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы веса: животное весило 10 килограммов вместо положенных восьми.

Тогда мужчине отказали в регистрации и предложили сдать питомца в багаж. Однако пассажир смог преодолеть препятствие, подменив кота на взвешивании, а в салон взяв своего питомца.