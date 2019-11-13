РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В подмосковном Подольске 22 ноября проведут бесплатный мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню матери для всех желающих, сообщается в группе «Библиотека №11 МУК «ЦБС г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Детская библиотека №11 Подольска приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс под названием «Поздравим мамочку свою» 22 ноября. В рамках мероприятия участники будут изготавливать подарки-сюрпризы ко Дню матери», – говорится в сообщении.

Мастер-класс начнется в 16:30 и будет проходить по адресу: улица Володи Дубинина, дом №6/29. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-19-72.