РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. В поселке Малаховка подмосковных Люберец выявили подпольное общежитие, в котором проживало 30 человек, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

Собственник 12-комнатного дома площадью 800 квадратных метров сдал дом в аренду до 1 сентября 2019 года. Он находится по адресу: поселок Малаховка, Моновский проезд, дом 1.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что в арендованном жилом доме арендатором, а также Московской областной общественной организацией содействия социальной адаптации граждан «Ковчег», председателем которой он является, фактически организовано общежитие максимальной вместимостью 55 человек, фактической заполненностью на момент проведения проверки в количестве 30 проживающих», – говорится в сообщении.

Арендатор оказывал услуги по временному проживанию и питанию людей без определенного места жительства, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с низкой социальной ответственностью, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. С каждым из постояльцев, проживающих в доме, заключали договор волонтерства.

Жилой дом состоит из трех этажей, на первом размещены столовая и четыре комнаты на 20 койко-мест, на втором этаже – четыре комнаты на 25 койко-мест и два санузла, на третьем этаже – пять жилых комнат на 10 койко-мест и один санузел. В доме имеются прачечная комната и обслуживающий персонал.

«В нарушение указанных требований фактическая организация общежития и оказание соответствующих услуг неограниченному кругу лиц в принадлежащем на праве собственности жилом доме осуществлена без изменения в установленном законом порядке статуса жилого помещения, при отсутствии соответствующих разрешений, что нарушает требования жилищного, гражданского, противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства», – уточняется в материале.

При этом собственник дома не принял никаких мер по пресечению надежных нарушений в своем доме арендатором. Прокуратура подала иск в суд против арендатора и собственника, дело рассмотрели.

«В ходе судебных заседаний прокурором подтверждены все факты выявленных нарушений, стороной ответчика надлежащих доказательств, опровергающих доводы иска прокуратуры, не представлено. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – заключается в сообщении.