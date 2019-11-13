РИАМО - 13 ноя. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тысяч рублей с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 составит 322 190,40 рубля», – сказал представитель Фонда социального страхования (ФСС).

В этом году размер пособия был равен 301 тысячи рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тысяч рублей вместо 26 тысяч рублей в 2019 году.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года будет составлять 17,5 тысяч рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, – 655 рублей.