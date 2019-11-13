РИАМО - 13 ноя. В аэропорту Толмачево полицейские задержали женщину, летевшую из Москвы в Новосибирск бизнес-классом, пассажирка устроила дебош на борту самолета, сообщается на сайте МВД РФ.

«Полицейские установили, что 32-летняя женщина на борту самолета вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику», – говорится в сообщении.

Командир авиалайнера выдал ей письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения.

Уроженку Новосибирской области доставили в дежурную часть полиции, где в отношении нее составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.