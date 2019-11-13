РИАМО - 13 ноя. На Егорьевском шоссе в Подмосковье, которое считают самой аварийной дорогой региона, удалось снизить число погибших в два раза, также уменьшилось количество аварийных очагов на дорогах, сообщил в среду заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

«У нас самая аварийная дорога - Егорьевское шоссе, в прошлом году на текущую дату на нем погибли 24 человека, в этом году 12 погибших, то есть снижение фактически в два раза», - сказал Королев.

По его словам, количество аварийных очагов на дорогах снизилось, и на сегодняшний день их два. Также в этом году на дорогах создадут более 800 искусственных неровностей.

«Май-июнь нам показал, какой рост наезда на пешеходов. Благодаря неровностям нам удалось его сбить», - заключил замминистра.