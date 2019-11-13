РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Бездомную собаку отловили на улице 8 Марта в подмосковном Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак на улице 8 Марта. Он отметил, что в районе школы №22 бегает стая собак. И добавил, что их необходимо стерилизовать и вывезти в другое место.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории улицы 8 Марта и сообщает, что по итогам выезда была отловлена 1 собака», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.