РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. В подмосковном Подольске до 27 ноября планируют отремонтировать уличное освещение на автодороге по Большой Серпуховской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающее уличное освещение на Большой Серпуховской улице. Он отметил, что при движении в сторону микрорайона Климовск на эстакаде, у съезда на улицу Правды не работают уличные фонари.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу восстановления работы освещения на автодороге по улице Большая Серпуховская и сообщает, что работы по ремонту неисправных фонарей освещения на дороге будут выполнены в срок до 27 ноября 2019 года», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.