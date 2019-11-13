РИАМО – 13 ноя. За последние пять лет в России в два раза выросло число малогабаритных квартир площадью менее 30 квадратных метров, при этом по размерам жилье в новостройках уже уступает хрущевкам, пишет в среду газета «Известия».

«Если в 2014 году на рынке предлагалось 122,6 тысячи квадратных метров такого жилья, то сейчас — 246,9 тысячи. В настоящий момент в новостройках 0,7% студий имеют площадь 10–20 квадратных метров, а 6,5% — 20-30 квадратных метров, а на вторичном рынке — 1,9% и 6,8% соответственно. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Мир квартир», — говорится в сообщении.

Снижение размера квартир обусловлено отсутствием какого-либо реального дохода населения, именно поэтому малогабаритные квартиры все больше пользуются популярностью. Так, к примеру, в Москве появились студии в 11 квадратных метров.

Эксперты уверены, что количество малогабаритного жилья в новостройках будет только расти. При этом маленькие квартиры будут чаще появляться в проектах точечной застройки, а также в ЖК рядом с метро и транспортно-пересадочными узлами.

Но это не значит, что нужно «строить и продавать людям шестиметровые конуры», считает член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин. Он полагает, что стоит внести изменения в нормативы о минимальной площади жилого помещения.

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