РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 ноя. Группа компаний «Энергоконтракт» по производству высокотехнологичных средств индивидуальной защиты и спецодежды из подмосковных Люберец представила свою продукцию на международной выставке «А+А» в Германии, говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Выставка прошла в Дюссельдорфе на минувшей неделе. Она является масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для производителей, разработчиков и экспертов со всего мира. Сейчас организаторы подводят ее итоги.

«Группа компаний «Энергоконтракт» из Люберец представила достижения российской легкой промышленности на XXXII международной выставке «А+А» в Германии. На стендах «Энергоконтракта» были представлены как проверенные временем защитные комплекты, так и новые СИЗ – всего порядка 140 разработок. Большой блок продукции компании был посвящен пожарным и аварийно-спасательным работам», – говорится в сообщении.

ГК поставляет продукцию в 20 стран по всему миру от Узбекистана до Канады. В этом году производитель вышел на семь новых рынков.

«На одной из встреч руководители «Энергоконтракта» обсудили результаты совместной работы с представителями европейского офиса американской компании DuPont – одним из своих основных стратегических партнеров», – заключается в сообщении.