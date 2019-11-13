РИАМО - 13 ноя. Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали наркогруппировку, которая организовала один из крупнейших подпольных интернет-магазинов, сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенной многоэтапной специальной операции пресечена деятельность организованного преступного сообщества, специализирующегося на организации незаконного сбыта особо крупных партий наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», - сказал представитель центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ провели операцию на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей, при этом было изъято 440 килограммов МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша.

По словам представителя ЦОС ФСБ, рыночная стоимость изъятого составляет 650 миллионов рублей.

Кроме того, при перевозке и сбыте наркотических веществ задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, все они работали межрегиональными и региональными курьерами.

Двое из задержанных отвечали за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 килограммов) из Москвы и Санкт- Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Остальные осуществляли оптовый сбыт (от 3 до 50 килограммов) сбыт наркотиков в регионах.

В отношении задержанных возбуждено семь уголовных дел по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.