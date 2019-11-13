РИАМО - 13 ноя. В столице к 2023 году количество пешеходов может достичь 600 миллионов человек в год благодаря благоустройству улиц, парков и пешеходных пространств, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

Директор учреждения Александр Поляков отметил, что с 2010 года в Москве ведется постоянное развитие инфраструктуры мегаполиса, главная цель которого – создание комфортной городской среды для жителей столицы.

«Логично, что достойного уровня в этом сложно добиться без развития городских общественных территорий – улиц, парков и пешеходных пространств. Работа в этом направлении быстро дала отличные результаты: за последние восемь лет количество людей, выбирающих пешие прогулки, выросло в 2,8 раза и к 2019 году составило 540 миллионов в год. Благодаря дальнейшему благоустройству, в период с 2019 по 2023 год этот показатель достигнет 600 миллионов человек в год», – сказал Поляков.

Он пояснил, что с 2010 по 2019 год в столице благоустроили более 22,7 тысячи гектаров общественных пространств. С 2019 по 2023 год в городе обновят еще более 6,2 тысячи гектаров улиц, парков и пешеходных пространств: общая площадь благоустроенных улиц в Москве в 2023 году составит более 29 тысяч гектаров.