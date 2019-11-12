РИАМО - 12 ноя. Головинский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор 35-летнему гражданину Республики Беларусь Дмитрию Мамонову за развращение 13-летних девочек с помощью социальных сетей, сообщается на официальном сайте прокуратуры города Москвы.

«Установлено, что Мамонов в октябре и ноябре 2017 года, используя персональный компьютер, в одной из популярных социальных сетей, а также через приложение в мобильном телефоне вел переписку с 13-летними несовершеннолетними девочками», - говорится в материале.

Мужчина знал о возрасте девочек, однако в ходе переписки совершал развратные действия по отношению к ним.

Суд вынес обвинительный приговор Мамонову и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.