РИАМО - 12 ноя. МУП «Инженерные сети Долгопрудного» выполнило предписание управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС РФ.

«Управлением рассмотрена жалоба АО «Долгопрудненское управление капитального строительства» на действия МУП «Инженерные сети Долгопрудного» в части навязывания платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры», - говорится в материале.

В действиях МУП в ходе рассмотрения жалобы специалисты антимонопольной службы выявили нарушения антимонопольного законодательства. В адрес предприятия направлено предупреждение.

Предупреждение о необходимости прекращения указанных действий МУП «Инженерные сети Долгопрудного» выполнило в установленный срок.